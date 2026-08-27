İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rusya Federasyonu'nun 2026-2027 yılları arasında toplamda 600 bin kişiyi daha kapsayacak ek bir seferberlik dalgası planladığı iddia ediliyor.

Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) ve Dış İstihbarat Servisi'nden (SZR) gelen verilere dayandırılan raporda, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın bu yıl 300 bin, gelecek yıl da 300 bin kişiyi askere almayı hedefleyen kapsamlı bir hazırlık yaptığı öne sürülüyor.

Bu hamlenin temel amacının, Ukrayna'ya karşı savaşan mevcut birliklerin ve askeri birimlerin takviye edilmesi ile yeni oluşturulmakta olan Rus birliklerinin güçlendirilmesi olduğu belirtiliyor.

Söz konusu seferberlik kararının, Rusya'da 18-20 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Devlet Duması seçimlerinin hemen ardından, Rus diktatör Vladimir Putin tarafından alınmasının muhtemel olduğu da istihbarat bilgilerinde yer alıyor.

Rapora göre, seferber edilecek kişilerin eğitim süreleri, mevcut eğitim seviyelerine ve cephedeki beklenen hayatta kalma sürelerine bağlı olarak 15 ila 60 gün arasında değişkenlik gösterebilecek. GUR ve SZR'nin değerlendirmelerine göre, askere alınanların bir kısmının Belarus Cumhuriyeti'ndeki eğitim alanlarında eğitilmesi ihtimali de dışlanmıyor.