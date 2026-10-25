Yeni Güney Galler eyaletinde inşa edilmesi planlanan 1,8 milyar Avustralya doları değerindeki "Oven Mountain" projesi, artan maliyetler, iletim altyapısındaki çözülemeyen krizler ve batarya teknolojilerinin ucuzlamasıyla cazibesini yitirmesi sonucu enerji şirketi Alinta Energy tarafından tamamen terk edildi.

8 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞACAKTI

Teknik altyapısı devasa bir batarya gibi çalışacak şekilde kurgulanan ve tersine çevrilebilir (pompaj depolamalı) hidroelektrik teknolojisini kullanması hedeflenen tesis, 900 megavatlık kurulu gücüyle 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını kesintisiz 8 saat boyunca karşılayabilecek kapasiteye sahipti.

Ancak yıllardır süren saha çalışmaları, planlamalar ve yerel halkla yürütülen müzakerelere rağmen elektrik şebekesine bağlantı hattının oluşturulamaması ve projenin ekonomik sürdürülebilirliğini kaybetmesi süreci çıkmaza soktu.

Karar, yerel yönetimlerde de büyük bir hayal kırıklığı yarattı; zira belediyeler tesisin inşası için yıllardır yol ve bölge altyapısını hazırlamak adına ciddi yatırımlar yapmıştı.

YENİ NESİL BATARYA SİSTEMİ İŞLERİ BOZUYOR

Projenin fişini çeken en büyük etkenlerden biri ise küresel enerji piyasasında devasa baraj inşaatlarının yerini hızla alan yeni nesil batarya sistemleri oldu. Uzmanlar, hidroelektrik depolama santrali inşa etmenin kilovat başına maliyetinin 5 bin ila 6 bin Avustralya dolarını bulduğunu, buna karşılık 4 saatlik depolama sunan gelişmiş batarya sistemlerinin kilovat başına maliyetinin yaklaşık 1.400 dolara kadar gerilediğini vurguluyor.

Dört kata varan bu devasa maliyet uçurumu, yatırımcıların devasa mühendislik projelerinden çekilerek daha hesaplı ve pratik olan bataryalara yönelmesine neden oluyor.