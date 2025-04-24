TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yöneticileri, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin ücret ve diğer mali haklarına 2025-2026 yıllarında yapılacak artışlara ilişkin kamu çerçeve protokolünü belirlemek üzere TÜHİS yetkilileriyle üçüncü görüşmeyi gerçekleştirdi.



Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, TÜHİS'teki görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"MASA BAŞINDA SONUÇLANMASINI ARZU EDİYORUZ"

Ağar, bugünkü toplantıda TÜHİS tarafından ücretler ve sosyal haklar ile ilgili herhangi bir teklif verilmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

*TÜHİS bir çalışma yapacak, bize onu sunduktan sonra belirli bir düzeye geliriz. Geçmişte de böyle yaptık, madde madde görüştük, sonrasında bakanlık düzeyinde de görüşmelerimizi yaptık.

*Temennimiz her zaman olduğu gibi kamu toplu iş sözleşmesinin masa başında sonuçlanması. 'Sokaklara çıkalım, meydanlara çıkalım', bunun hesabında değiliz ama sonuçta o şekle gelirsek biz yine görevimizi yaparız, üretimden gelen gücümüzü kullanırız ama en iyi biten toplu sözleşme, masa başında biten toplu sözleşmedir.

*Bu işin bir an önce masa başında sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Çalışanlar da bir an önce sonuçlanmasını istiyorlar. Geçim sıkıntıları belli. İki sene önceki alım gücümüz tamamen elimizden gitmiş.

"O ÜCRET ÜZERİNDEN MÜZAKERE EDECEĞİZ"

Ağar, sonraki toplantının tarihinin bugün belirlenmediğini aktararak, TÜHİS'in teklifinin kendilerine iletilmesinin ardından kabul edip etmeyeceklerini değerlendireceklerini bildirdi ve "Çalışmaları bir ücret (teklifi) olarak bize gelecektir, o ücret üzerinde biz elbette tekrar müzakere yapacağız. Talep ettiğimiz sadece iyileştirmelerle, taban ücretle kalmıyor, sosyal haklarımız üzerinde de müzakere yapıyoruz. Onlar üzerinde de sonuca gidilmesi lazım" dedi.

"ÇALIŞANLARIN HAKLARINI KORUYACAK ŞEKİLDE PLANLAMA YAPACAĞIZ"

Devlet Sert de resmi verilere göre Türkiye'de her 10 çocuktan 4'ünün yoksulluk çektiğini belirterek, çalışanların alım gücünün zayıf olduğunu ifade etti.

Sert, kamu toplu iş sözleşmesine ilişkin ücretler ve mali haklar bakımından çerçeve oluşturmak istediklerini anlatarak, "Bugün teklif gelmedi ama bir araya tekrar gelinecek. Farklı farklı alternatifler sunarak, çalışanlarımızın mağduriyetini gidererek, onların haklarını koruyacak şekilde planlama yapacağız" diye konuştu.

Kamu çerçeve protokolü ile kamu işçilerinin ücret ve diğer sosyal haklarına yapılacak zamlar belirleniyor.