Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Birinci TBMM Binası, günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tarihi atmosferi ve zengin koleksiyonuyla dikkat çeken müze, 2024 yılında 590 bin 932 ziyaretçiyi ağırlayarak Ankara’nın en çok gezilen müzelerinden biri oldu.

Kurtuluş Savaşı'nın İzlerini Taşıyan Tarihi Mekan

Ulus'ta yer alan ve 1915 yılında inşa edilen bina, 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hizmet verdi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak kullanılan yapı, 23 Nisan 1961’de müze olarak halka açıldı. 1981 yılında, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı anısına restore edilerek "Kurtuluş Savaşı Müzesi" adını aldı.

Zengin Koleksiyonuyla Tarihi Canlandırıyor

Müze, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına ait birbirinden değerli eserleri ziyaretçilerle buluşturuyor. Atatürk’ün savaş döneminde kullandığı dürbün, üniforma örnekleri, istiklal madalyaları, rozetler, önemli belgeler ve Meclis üyelerine hediye edilen mavzerler gibi birçok tarihi obje müzede sergileniyor. Ayrıca, Erzurum Kongresi'nde kullanılan mühür, Kazım Karabekir Paşa'ya hediye edilen gümüş yemek takımı ve Misakımilli’yi temsil eden özel dokuma halı da müzede ziyaretçileri bekliyor.

Resmi Törenler ve Özel Sergilere Ev Sahipliği Yapıyor

Tarihi öneme sahip bina, her yıl 23 Nisan’da TBMM’nin açılış töreni, 12 Mart’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve 13 Ekim’de Ankara’nın başkent ilanı gibi önemli günlerde resmi törenlere ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Üniversitesi gibi kurumların etkinliklerine de kapılarını açıyor.

2024 yılı boyunca müzede çeşitli sergiler ve etkinlikler düzenlendi. Bunlar arasında "Milli Mücadelenin Şafağı: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 105. Yılı", "İstiklal Madalyaları" ve "Vatan ve İstiklal Aşığı Bir Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergileri dikkat çekti. Ayrıca, müzede müzecilik üzerine çalıştaylar, söyleşiler ve belgesel çekimleri de yapıldı.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçilerin Uğrak Noktası

Kurtuluş Savaşı Müzesi, her yıl öğrenciler, akademisyenler, tarih meraklıları ve yabancı heyetler tarafından yoğun ilgi görüyor. 2024 yılında müzeyi 2 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 600 bin kişi ziyaret etti.

Geçmişin izlerini taşıyan bu tarihi bina, milli mücadelenin ruhunu ve Cumhuriyet’in doğuşunu gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.