Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Halil Akdeniz, imkansız denileni başararak havacılık tarihine damga vurdu. Sıradan 600 adet çöp poşetini kendi imkanlarıyla birleştirip güneş enerjisiyle (solar) yükselen devasa bir hava balonu üreten Akdeniz, gökyüzünde süzüldüğü o sıra dışı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kendisine sosyal medyada taktığı "Solar balon yükseklere uçan çılgın Halo" lakabıyla uçuş videolarını yayınlayan Akdeniz’in o görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırarak gündem oldu.

“ANNEM "ÇÖPÜ DIŞARI AT" DEDİ, BEN GÖKYÜZÜNE ÇIKARDIM”

Uçuş anlarında çekilen renkli videoları ve mizahi üslubuyla takipçilerini kahkahaya boğan "Çılgın Halo", sosyal medyadaki paylaşımına düştüğü "Annem 'Çöpü dışarı at' dediğinde olayı biraz yanlış anlamışım. Çılgın Halo her türlü uçar!" ve “Mısır'a mı buğdaya mı inecek acaba nereye inecek? Yoksa inemeyecek mi? Çılgın Halo göklerde” notuyla ilgi odağı haline geldi. Kendi özgün tasarımı ve azmiyle binlerce kişinin takdirini toplayan Afyonlu mucit, çöp poşetinden yaptığı balonla yerçekimine adeta meydan okuyarak imkansızı başardı.

600 ÇÖP POŞETİNİ BİRLEŞTİRİP UÇMAYI BAŞARDI

Aylarca süren titiz çalışmada yaklaşık 600 adet siyah çöp poşetini yan yana getiren Akdeniz, uçuş sırasındaki yüksek hava basıncına karşı yırtılmaları önlemek için bağlantı noktalarını lifli ve özel koli bantlarıyla güçlendirdi. Zaman zaman iç basınç nedeniyle yırtılmalar yaşansa da pes etmeyen genç mucit, her denemeden sonra balonunu tamir ederek yeniden uçtu.

ÇILGIN HALO TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Emniyet kemerleri ve özel halat takımlarıyla birlikte toplamda kendisiyle beraber 100 kilonun üzerindeki bir ağırlığı dengelemeye çalışan Akdeniz'in ürettiği güneş balonu, tam 80 ila 90 kilogramlık devasa bir kaldırma kuvvetine ulaştı. Kendi hayatını ve tutkusunu gökyüzüne taşıyan "Çılgın Halo", hem mühendislik zekası hem de sosyal medyada yarattığı büyük yankıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.