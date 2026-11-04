Uygun fiyatlı ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır milyonlarca müşteriye hizmet veren zincir, artan maliyetler ve düşen satışların ardından faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir çözüm arayışına yöneldi.

12 BİN ÇALIŞANIN GELECEĞİ BELİRSİZ

İngiltere ve İrlanda'da faaliyet gösteren Poundland, mali sorunlarını aşabilmek amacıyla alacaklılarla anlaşma sağlanmasını hedefleyen resmî bir sürece başvurdu. Şirketin mevcut durumdan çıkabilmesi için yeni bir finansal düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi.

600'den fazla mağazası bulunan zincirde yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor. Kurtarma girişimlerinin sonuçsuz kalması halinde mağaza kapanışları ve işten çıkarmaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

ŞİRKETİ GEÇEN YIL 1 STERLİNE SATIN ALMIŞLARDI

Poundland'in sahibi ABD merkezli Gordon Brothers, perakende zincirini 2025 yılında yalnızca 1 sterlin karşılığında devralmıştı. Ancak şirketin mali sorunları çözülemedi ve ağustos ayında yeniden satış süreci başlatıldı.

Şirket yönetimi, zincirin tamamı için kabul edilebilir bir teklif bulunamadığını açıkladı. Buna karşılık bazı perakendecilerin mağazaların önemli bir bölümünü satın almak için teklif verdiği bildirildi.

İngiliz hükümeti de gelişmelere müdahil oldu. İş Dünyası Bakanı Jonathan Reynolds'ın şirketin sahipleriyle görüşerek çalışanların ve mağazaların geleceğine ilişkin açıklama isteyeceği belirtildi.

Poundland mağazaları şu an faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin tamamen kapanıp kapanmayacağı ise devam eden kurtarma görüşmelerinin sonucuna bağlı olacak.