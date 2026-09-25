Bentley, Continental GT, Flying Spur ve Bentayga’nın ardından ürün gamındaki dördüncü ana model serisi olarak konumlanan araç, aynı zamanda markanın gelecekteki tasarım dilinin ilk temsilcisi olma özelliğini taşıyor.

Beş metre uzunluğuyla Bentley’nin bugüne kadar ürettiği en kısa dört kapılı otomobil unvanını alan Torcal, sunduğu yüksek performans değerleri ve 600 kilometrelik menziliyle elektrikli lüks segmentine güçlü bir giriş yapıyor.

Lansmanda standart ve performans odaklı "Torcal S" olmak üzere iki farklı versiyonla otomobilseverlerin beğenisine sunulan model, gücünü çift elektrik motoru ve 800 voltluk gelişmiş mimariden alıyor.

100 KİLOMETRE HIZA 3 SANİYEDE ULAŞIYOR

Standart versiyon 821 beygir (604 kW) güç ve 1.194 Nm tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 3.3 saniyede ulaşırken, performans versiyonu Torcal S ise Launch Control sistemi aktifken 888 beygir (653 kW) güç ve 1.350 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 2.8 saniyede tamamlayan ve 260 km/s maksimum hıza ulaşan Torcal S için açıklama yapan Bentley mühendisleri, sürüş konforunu korumak adına performans sınırını bilinçli olarak bu seviyede tuttuklarını ifade ediyor.

20 DAKİKADA YÜZDE 70 ŞARJ OLUYOR

Her iki versiyonda da yer alan 113 kWsa kullanılabilir kapasiteli batarya paketi, WLTP normlarına göre 600 kilometreye kadar menzil imkanı tanıyor. 400 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına 20 dakikanın altında ulaşabilen otomobil, yalnızca 7 dakikalık bir şarjla 161 kilometre menzil kazanabiliyor. Bentley, yüksek şarj performansıyla öne çıkan bu batarya paketini 10 yıl veya 160.000 kilometre garanti kapsamına alıyor.