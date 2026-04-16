Ukrayna, yerli savunma sanayiindeki teknolojik atılımlarına bir yenisini ekleyerek, uzun menzilli vuruş kapasitesine sahip yeni füze sistemi "AREION"u kamuoyuna tanıttı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen savunma fuarında ilk kez görücüye çıkan sistem, ülkenin stratejik derinlikteki hedeflere yönelik caydırıcılık hamlesinin en yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

Daha önce geliştirilen "Palianytsia" projesinin bir türevi olan AREION, klasik seyir füzeleri ile kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) özelliklerini bünyesinde barındıran hibrit yapısıyla dikkat çekiyor.

120 KİLOGRAM HARP BAŞLIĞI TAŞIYOR

Teknik kabiliyetleri bakımından oldukça iddialı olan AREION, 600 kilometre menzile ulaşabilirken 120 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesiyle muharebe sahasının derinliklerindeki kritik hedefleri imha etme potansiyeli taşıyor.

Sistemin en stratejik avantajı ise fırlatma platformlarındaki esnekliğinde yatıyor; AREION, RK-360 Neptune sistemine ait lançerlerin yanı sıra standart konteynerlerden ve hatta özel bir askeri araca ihtiyaç duymaksızın sivil bir römork üzerinden dahi ateşlenebiliyor.

Bu mobilite özelliği, sistemin sabit üslere olan bağımlılığını en aza indirerek hem hayatta kalma kabiliyetini hem de operasyonel baskın etkisini maksimize ediyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ SAVUNMA MİMARİSİ İNŞA EDİYORLAR

Ukrayna'nın modüler vuruş ağı oluşturma vizyonunun bir parçası olan bu yeni füze, ülkenin sadece bağımsız silah sistemleri değil, aynı zamanda ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir savunma mimarisi inşa etme hedefinin somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Neptune altyapısı ve insansız sistemlerle entegre çalışabilen AREION; hızlı üretim imkanı ve zor tespit edilebilir yapısıyla modern savaş doktrininde Ukrayna adına asimetrik bir avantaj sağlamayı amaçlıyor.