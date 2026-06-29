Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi, her yıl yüzlerce mevsimlik tarım işçisine geçim kaynağı sağlıyor. Nisan ayı ortalarında Şanlıurfa’dan aileleriyle birlikte yaklaşık 600 kilometrelik yolu kat ederek ilçeye gelen işçiler, yıl sonuna kadar bölgede kalarak tarımsal üretime katkı sunuyor.

Ürünlerin ekim ve bakım süreçlerinde görev alan işçiler, mevsimine göre pancar, kabak ve ayçiçeği gibi ürünlerin çapalama çalışmalarını yürütüyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan yoğun mesai öncesinde işçilerin yiyecek ve içecekleri hazırlanırken, çalışma aletleri de kullanıma hazır hale getiriliyor. Çapaların bilenmesinin ardından tarlalara giden işçiler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Mesai bitiminde ise konakladıkları çadırlara dönüyorlar.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN ZORLU MESAİ

18 yıldır Yeşilhisar’a işçi çavuşu olarak gelen ve 11 çocuk babası olan Yusuf Demir (58), çalışma şartlarının oldukça ağır olduğunu belirterek, "Urfa'dan Kayseri'ye kadar 600 kilometre yol olarak geliyoruz. İşçilerle beraber 200 kişi civarında Yeşilhisar’a geliyoruz. Tarım işçisiyiz. Sabah 05.00'ten akşam 7’ye kadar mesaimiz sürüyor. Burada kimi yemek yapıyor, kimi ekmek yapıyor. Yorucu oluyor, durmuyoruz. Çadır zorluğu şu şekilde; konteyner olursa daha iyi olur, Çünkü, 10 gün evvel yağmur yağdı, sel kalktı çadırların hepsi su içi doldu. Sağ olsunlar yetkililer müdahale ettiler. Ne gerekiyorsa yaptılar, Allah razı olsun onlardan. Ama konteyner olursa daha iyi olur. Nisan ayının 15’i gelip, Aralık ayının 15’ine kadar burada kalıyoruz. Pancar çapasını, kabak çapasını, ay çiçeğinin çapasını bitirdikten sonra elma işi başlıyor, patates işi başlıyor. Her işin bir zorluğu var" şeklinde konuştu.

ÇADIR HAYATI İŞÇİLERİ ZORLUYOR

Yeşilhisar’da mevsimlik işçi olarak çalışan Hatice Umdu (18), uzun çalışma saatlerinin yanı sıra konaklama koşullarının da kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Umdu, "Şanlıurfa'dan geliyorum. Mevsimlik işçi olarak saat 05.00'ten 19.00'a kadar çalışıyoruz. Herkesin uyuduğu saatlerde biz sabahleyin çok soğuk olarak tarlaya geliyoruz. Çok zor bir yaşantımız var. Çadırlarda bayağı yaşam sıkıntımız oluyor. Yağmurlar yağıyor; su geçiriyor, akşamları soğuk oluyor. Oturacağımız sağlam bir yerimiz yok. Çok bir zor hayat içerisindeyiz. Yılın 12 ayının 7 ayını burada geçiriyoruz. Burada kolaylık yaşamak istiyoruz, çalışıyoruz onlar bize lazım olduğu kadar biz de onlara lazımız” diye konuştu.

Beş çocuk babası Nuri Türkler (35) de aileleriyle birlikte çadırlarda yaşamanın çeşitli riskler taşıdığına dikkat çekti. Türkler, "Şanlıurfa'dan 600 kilometre yol geldik. Ürünlerin çapasını yapıyoruz. Çadırda yaşıyoruz. Küçük çocuklarımız var çadırda yaşamak biraz sıkıntılı oluyor, riskli oluyor. Küçük çocuklarımız kaldığı için her şey olabilir konteyner olursa daha da emniyetli olur” ifadelerini kullandı.

Yılın yaklaşık yedi ayını Kayseri’de geçiren mevsimlik tarım işçileri, hem zorlu çalışma şartlarıyla mücadele ediyor hem de daha güvenli ve sağlıklı barınma imkanlarına kavuşmayı umut ediyor.