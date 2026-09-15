Keşif, İnka öncesi dönemde bölgede hüküm süren Chimú uygarlığının başkenti Chan Chan'daki Utzh An kompleksinde yapıldı. Kum, toprak ve taş tabakalarının altında kalan mezar alanının yağmacılardan korunarak günümüze ulaşması, arkeologların buluntuları orijinal konumlarında incelemesine imkan sağladı.

MEZARDA 38 KİŞİNİN KALINTILARI BULUNDU

Kazılarda mezar alanında en az 38 kişiye ait kalıntı tespit edildi. Ana bölüme merdivenlerle ulaşılırken, merkezdeki odada Chimú toplumunun seçkin kesimine mensup olduğu düşünülen bir kişinin kalıntıları bulundu. Kafatasında kırmızı pigment izlerine rastlanması da araştırmacıların dikkatini çekti.

Merkez bölümün iki yanında bulunan odalardan birinde yaklaşık 20 kişiye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı. Mezar platformunun diğer noktalarında bulunanlarla birlikte sayı 38'e ulaştı. Bu kişilerin yaşları, cinsiyetleri ve ölüm nedenleri ise yapılacak ayrıntılı incelemelerle belirlenmeye çalışılacak.

ALTIN VE BAKIR EŞYALAR ORTAYA ÇIKTI

İnsan kalıntılarının yanında altın ve bakırdan yapılmış nesneler, metal silahlar, takılar ve renkli tekstil parçaları bulundu. Mezar eşyalarının niteliği, buraya gömülen kişilerin Chimú toplumunun üst tabakasından olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Yaklaşık 600 yıl boyunca büyük ölçüde bozulmadan kalan mezarın en önemli özelliklerinden biri de içindeki eşyaların yağmalanmamış olması. Daha önce Chimú seçkinlerinin mezarlarına ilişkin bilgilerin önemli bölümü yağmalanmış alanlardan veya koleksiyonlara dağılmış eserlerden elde edilirken, bu keşifte kalıntılar ve eşyalar bulundukları ortamla birlikte incelenebiliyor.

Mezarın Chimú uygarlığının İnka hakimiyetine girdiği döneme yakın bir tarihten kaldığı değerlendiriliyor. Araştırmacılar şimdi 38 kişinin birbirleriyle ilişkisini ve ana mezardaki kişinin kimliğini belirlemeye çalışacak. Chan Chan'ın bugüne kadar yalnızca küçük bir bölümünün kazılmış olması ise bölgede benzer yapıların hâlâ toprak altında bulunabileceğine işaret ediyor.