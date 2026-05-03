‘Arctic Metagaz’ adlı tanker, 60 bin tondan fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yüzlerce ton yakıtla birlikte denizde sürüklenmeye devam ediyor. Gemi, 3 Mart’ta meydana gelen patlamanın ardından hasar alarak terk edildi ve o tarihten bu yana kontrolsüz şekilde hareket ediyor.

Yetkililerin müdahale girişimleri ise şu ana kadar başarısız oldu. Son olarak yapılan ikinci kurtarma operasyonunda, kötü hava koşulları nedeniyle çekme halatlarının kopması sonucu girişim yarıda kaldı. Bu durum, geminin yeniden kontrolsüz şekilde sürüklenmesine yol açtı.

Uzmanlara göre asıl tehlike, geminin taşıdığı yükte yatıyor. LNG son derece yanıcı bir madde ve olası bir sızıntı ya da çarpışma durumunda büyük bir patlama riski bulunuyor. Ayrıca geminin bir petrol platformuna ya da kıyıya yaklaşması halinde ciddi bir çevre felaketi yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Gemi şu an uluslararası sularda, özellikle Libya açıklarında izleniyor. Ancak hiçbir limanın bu riski almak istememesi nedeniyle tanker için hâlâ bir çözüm bulunabilmiş değil.

Ortaya çıkan tablo, denizde kontrolsüz bırakılan büyük enerji taşıyıcılarının ne kadar ciddi bir tehdit oluşturabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Haftalardır sürüklenen bu 'hayalet gemi', hem güvenlik hem de çevre açısından büyüyen bir risk olarak izlenmeye devam ediyor.