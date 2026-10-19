Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, özel hayatıyla gündeme geldi. 65 yaşındaki country müzik yıldızı Billy Ray Cyrus ile bir yılı aşkın süredir birlikte olan Hurley, parmağındaki gösterişli pırlanta yüzükle nişan haberini duyurdu. ABD basınından Page Six'in haberine göre, çifte yakın kaynaklar ikilinin nişanlandığını doğruladı.

DEV TEKTAŞIYLA NİŞANINI DUYURDU

Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta parmağındaki büyük pırlanta yüzüğü gösterdi. Hurley'nin paylaşımı kısa sürede magazin dünyasının gündemine otururken Billy Ray Cyrus da Instagram hesabında yüzük emojisi kullanarak evlilik yolunda atılan adıma işaret etti.

Page Six'e konuşan kaynaklar, çiftin nişanlandığını doğruladı. Haberde, Hurley'nin The 'Burbs dizisinin çekimleri sırasında büyük bir yüzükle görülmesinin ardından nişan iddialarının gündeme geldiği aktarıldı. Kaynaklardan biri, yüzüğün yalnızca bir aksesuar olmasının pek olası görünmediğini ifade etti. Haberin yayımlandığı sırada çiftin temsilcilerinden resmî bir açıklama alınamadığı da belirtildi.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI

Elizabeth Hurley ile Billy Ray Cyrus, 2022 yılında Christmas in Paradise filminin çekimleri sırasında tanıştı. İlk etapta arkadaş olan ikili, Şubat 2025'te yeniden yakınlaştı ve ilişkilerini aynı yılın Paskalya döneminde kamuoyuna duyurdu.

İlişkileri ilk duyurulduğunda beklenmedik bir çift olarak değerlendirilen ikili, zamanla birbirlerine düşündüklerinden çok daha fazla benzediklerini anlattı. Hurley, bu ayın başlarında SheerLuxe podcast'inde yaptığı açıklamada, kendisiyle Cyrus'ın ortak yönlerinin sanılandan fazla olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, benzer saçlarına da esprili bir şekilde değinerek “Sakalı dışında aslında ikiz gibiyiz” ifadelerini kullandı.

BILLY RAY CYRUS DÖRDÜNCÜ KEZ EVLENMEYE HAZIRLANIYOR

Altı çocuk babası Billy Ray Cyrus, Elizabeth Hurley ile evlenmesi hâlinde dördüncü kez nikâh masasına oturacak. Ünlü şarkıcı, 1986-1991 yılları arasında Cindy Smith ile evli kaldı. Ardından 1993'te Tish Cyrus ile evlenen Cyrus'ın bu evliliği 2023'te sona erdi. Şarkıcı, aynı yıl Firerose ile evlendi ancak bu birliktelik de 2024'te boşanmayla sonuçlandı. Firerose, Cyrus hakkında istismar iddialarında bulunmuş, şarkıcı ise suçlamaları reddetmişti.

Cyrus'ın çocukları arasında dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus da bulunuyor.

ELIZABETH HURLEY DAHA ÖNCE DE NİŞANLANMIŞTI

Elizabeth Hurley, geçmişte oyuncu Hugh Grant ile uzun süreli bir ilişki yaşadı. Daha sonra yapımcı Steve Bing ile birlikteliğinden Damian adında bir oğlu dünyaya geldi. Hurley, 2007 yılında Hintli iş insanı Arun Nayar ile evlendi; çift 2011'de boşandı.

Aynı yıl Avustralyalı kriketçi Shane Warne ile nişanlanan oyuncu, 2013'te bu ilişkisini sonlandırdı. Billy Ray Cyrus ile nişanlanması hâlinde Hurley, yıllar sonra yeniden evlilik hazırlığına girmiş olacak.