Tayvan'ın Tainan şehrinde, 61 yıl önce gömülen bir kadının naaşı, mezar yeri değişikliği için açıldığında tabutun içinde hiç bozulmamış halde bulundu. Aile üyeleri bu durumu, yıllardır yakalarını bırakmayan talihsizliklerin nedeni olan "Yin Shi" (büyülü ceset) lanetine bağlarken; adli tıp ve mumyalama uzmanları, olayın tamamen dönemin kaliteli tabut işçiliğinden kaynaklanan "Tofu Ceset" adlı doğal ve bilimsel bir fenomen olduğunu açıkladı.

69 yaşındaki emekli bir devlet memuru, yaşlılığı nedeniyle bakımını üstlenmekte zorlandığı Nanshan Mezarlığı'ndaki büyükannesinin kabrini taşımaya karar verdi.

Kendisi henüz 8 yaşındayken vefat eden büyükannesinin tabutu açıldığında, cesedin kemiklere ayrışmadığı, kıyafetleri ve şapkasıyla kusursuz bir şekilde korunduğu görüldü. Aile, son yıllarda yaşadıkları engelleri ve talihsizlikleri doğrudan bu duruma bağlayarak yerel bir batıl inanç olan soy laneti (Yin Shi) korkusuna kapıldı.

Korku ve paniğin aksine, kemik çıkarma ve mumyalama uzmanları olayın doğaüstü bir yanı olmadığını, tamamen fiziksel ve kimyasal bir süreç yaşandığını belirtiyor. Bilimsel olarak "Tofu Ceset" (dokuların tofu gibi yumuşak kalıp çürümemesi) olarak adlandırılan bu durumun temel nedenleri şunlar:

Havasız (Oksijensiz) Ortam: Varlıklı ailenin 61 yıl önce yaptırdığı yüksek kaliteli tabut, dışarıdan hava girişini tamamen keserek kusursuz bir mühürleme sağladı.

Bakteriyel Aktivitenin Durması: Oksijen eksikliği, doğru nem ve toprak sıcaklığıyla birleşince, bedeni çürütecek olan normal bakteriyel ayrışma süreci (biyolojik bozunma) başlamadan durdu.