1965 yılında kurulan ve Bursa merkezli üretim yapan BBX Baby Kids Tekstil'in mali sıkıntıları yargıya taşındı. Şirketin mali yapısındaki bozulma nedeniyle alınan geçici tedbir kararlarının ardından hukuki süreç tamamlandı.
KONKORDATO SÜRECİ BAŞARISIZ OLDU
Mali yapısını toparlayabilmesi adına şirkete daha önce 3 aylık geçici konkordato mühleti tanınmıştı. Tanınan 3 aylık süre zarfında yapılan incelemelerde, firmanın ekonomik durumunun iyileşmediği ve mali tablonun düzeltilemediği tespit edildi.
MAHKEME İFLAS KARARINI RESMEN VERDİ
Bursa 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği duruşmada şirketin son durumunu değerlendirdi. Mahkeme, firmanın borca batık durumda olduğuna ve konkordato şartlarını sağlayamayacağına hükmederek iflas kararını resmen açıkladı.