Ordu’da 24 haftalık dünyaya gelen ve henüz 610 gram ağırlığında olan Rüzgar bebeğin tedavisinde önemli bir aşama kaydedildi. Vildan Baş’ın 19 gün önce sezaryenle dünyaya getirdiği bebeğin kalbinde, Patent Duktus Arteriozus (PDA) olarak adlandırılan ve doğum sonrasında kapanması gereken damarın açık kaldığı tespit edildi.

Uygulanan ilaç tedavisine rağmen damar kapanmayınca bebeğin İstanbul’a ambulans uçakla sevk edilmesi gündeme geldi. Ancak yalnızca 610 gram ağırlığında olan bebeğin başka bir merkeze naklinin ciddi risk oluşturabileceği değerlendirildi.

İSTANBUL’DAN ORDU’YA GELDİ

Bunun üzerine Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Ordu’ya davet edildi.

Prof. Dr. Karaci, Ordu’da görev yapan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak ile birlikte yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Rüzgar bebeğe yatak başında PDA ligasyonu ameliyatı gerçekleştirdi.

Operasyonda açık kalan damar başarıyla kapatılırken, ameliyat sonrasında yapılan kontrol ekosunun da iyi olduğu belirtildi.

“SEVKİ ÇOK ZOR”

Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PDA sorunuyla sık karşılaşıldığını belirterek, öncelikle ilaç tedavisine başvurulduğunu, ilaçla kapanmayan damarların ise cerrahi yöntemle kapatılması gerektiğini söyledi.

Bu durumdaki bebeklerin başka hastanelere sevkinin oldukça riskli olduğuna dikkat çeken Karaci, Ordu’daki hastane şartlarının ameliyat için uygun olduğunu belirterek, “Çocuğun damarını başarılı şekilde kapattık. Kontrol ekosu da iyi çıktı. Operasyon güzel geçti. İnşallah çocuk bundan sonra hızlı bir şekilde büyüyecek” dedi.

Yaklaşık 600 gramlık bir bebeğe yapılan ameliyatın son derece hassas olduğuna vurgu yapan Karaci, prematüre bebeklerde enfeksiyon riskine karşı da büyük titizlik gerektiğini ifade etti.

“İLK 24 SAAT ÖNEMLİ”

Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak ise operasyonun ardından Rüzgar bebeğin durumunun stabil olduğunu ve özellikle ilk 24 saatin önemli olduğunu söyledi.

610 gram ağırlığındaki bir bebeğin başka bir merkeze nakledilmesinin risk taşıdığını belirten Azrak, ameliyatın yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatak başında gerçekleştirilmesinin önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar da PDA’nın özellikle prematüre bebeklerde görülen önemli sorunlardan biri olduğunu, ilaç tedavisiyle kapanmayan damarın cerrahi müdahaleyle kapatıldığını ifade etti.

Tedavisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde devam eden Rüzgar bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Operasyon için İstanbul’dan Ordu’ya gelen Prof. Dr. Ali Rıza Karaci’ye, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.