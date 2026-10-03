Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 can için aileler, Ankara’da Anıtkabir’in hemen karşiısında bulunan Anıtpark’ta üç gün sürecek “Adalet Nöbeti’’ başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi talebiyle Anıtpark’ta bir araya gelen aileler, adalet çağrısı yapıp kaybettikleri yakınlarının anısına boş sandalyelere kırmızı karanfiller bıraktılar.

Acılı aileler “O gecenin üzerinden tam 619 gün geçti. Bizim için o gece bitmedi. İçimizdeki yangın sönmedi, acımız dinmedi. Biz nefessiz kalan canlarımızın nefesiyiz” dediler.

Aileler adına konuşan avukat Yüksel Gültekin, “Biz sussak tarih susmaz. Bakanlık kürsülerini işgal edenler tarihin ve Allah’ın gazabından kurtulamayacak. Her gün mezarlarına gittiğim çocuklarıma söz verdim, adalet istiyoruz’’ dedi. Adalet Nöbetindeki aileler “Biz hala o gecedeyiz’’ derken , Yargıtay’ın ‘’Olası kast’’ hükümlerini onanmasını, kamu görevlileri hakkındaki da soruşturmaların bitmesi istediler. Aileler adına yapılan açıklamada, 21 Ocak 2025’te Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 canın kaybedildiği gece hatırlatıldı ve şöyle denildi:

ACIMIZ AZALMADI

“O gecenin üzerinden tam 619 gün geçti. Ama bizim için bitmedi. İçimizdeki yangın sönmedi, acımız dinmedi. Her sabah aynı yokluğa uyanıyoruz. Aileleri ayakta tutan şey canlarımızın hatırası ve adaletin yerini bulacağına olan inançtır. Geçen zamanın acımızı unutturmasına, dosyalarımızın gecikme ile kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Yargıtay’ın hukukun ve hakkaniyetin gereğini yerine getireceğine inanıyoruz. Sorumlu Kültür ve Turizm, Çalışma ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yargılanmasını istiyoruz. Sevdiklerimizin yasını tutarken sorumluların yargı önüne çıkarılması için beklemek zorunda bırakılıyoruz. Her gecikme, kaybımızın üzerine yeni bir acı ekliyor. 78 canın hesabının sorulması daha fazla ertelenemez. Bu davanın takipçisi olmak, bu ülkedeki bütün çocukların ve hepimizin yaşam hakkına sahip çıkmaktır. Nöbetimiz bitmez, nefesimiz tükenmez. Biz, nefessiz kalan canların nefesiyiz.”

78 Can İçin Adalet Nöbeti, Anıtpark’ta üç gün saat 08.00-17.00 arasında sürecek. 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybedenler de destek veriyor.