ABD Donanması, Los Angeles sınıfı nükleer enerjili hızlı saldırı denizaltısı USS San Juan'ı (SSN-751), Washington'daki Kitsap Deniz Üssü bünyesinde yer alan Keyport Deniz Altı Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen hizmet dışı bıraktı.

Adını Puerto Rico’nun başkentinden alan denizaltı, tam 38 yıl önce göreve başladığı gün olan 6 Ağustos'ta düzenlenen törenle donanmadaki veda seyrini tamamladı. Görev süresi dolan denizaltının gövdesi sökülerek hurdaya ayrılacak; silah sistemleri ve kullanılabilir durumdaki tüm ekipmanlar ise diğer platformlarda değerlendirilmek üzere çıkarılacak.

Denizaltının nükleer reaktörü ve bağlantılı bileşenleri ise güvenli biçimde mühürlenerek Washington’ın doğusundaki nükleer atık bertaraf sahasına nakledilecek. Son 40 yıldır ABD denizaltı gücünün omurgasını oluşturan ve düşman unsurlarını imha etmenin yanı sıra Tomahawk füzeleriyle karaya güç yansıtma, istihbarat ve keşif gibi kritik görevler üstlenen Los Angeles sınıfından toplam 62 adet üretilmişti.

USS San Juan'ın emekliye ayrılmasıyla birlikte donanmada aktif hizmetteki Los Angeles sınıfı denizaltı sayısı 18'e gerilerken, bu sınıfa ait 6 denizaltının daha yakın dönemde hizmet dışı bırakılması planlanıyor.