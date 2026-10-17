Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasında, Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 36 şüpheliden 29'u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yedi şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

722 BİN İŞLEMDE 6,2 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın 10 Nisan 2026 tarihli raporundaki tespitler doğrultusunda, bazı kişilerin çeşitli yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettiği değerlendirildi. Hesaplar üzerinden yapılan işlemlerin, hesap sahiplerinin mali profilleriyle uyumsuz olduğu belirlendi.

Şüphelilerin 2023-2025 yıllarındaki şahsi ve şirket hesaplarının incelenmesi sonucunda, 722 bin 235 işlemde toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para hareketi tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 36'sı operasyonda yakalandı. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.