Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler COP31 İklim Zirvesi için kamu kaynaklarından yapılan harcamalara bir yenisi daha eklendi. Zirve kapsamında Antalya Havalimanı'nın kargo ve genel havacılık terminaline ulaşımı sağlayacak yolların yapımı için 62 milyon 989 bin liralık sözleşme imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, COP31 kapsamında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi sınırları içinde gerçekleştirilecek yol yapım işi için ihaleye çıktı.

MİLYARLAR AKTARILDI

İhaleyi Çankaya Asfalt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Musad Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı kazandı. İş kapsamında havalimanının kargo ve genel havacılık terminaline ulaşımını sağlayacak yollar yapılacak. Sözleşmenin bedeli 62 milyon 989 bin lira olarak belirlendi. COP31 için daha önce de milyarlarca liralık harcama kalemleri ortaya çıkmıştı. TOKİ, COP31 etkinlik alanının inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi için 8 milyar 85 milyon liralık sözleşme imzalamıştı. Belediye de ulaşım yollarının yapımı için 435 milyon 600 bin liralık sözleşme yapmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise COP31 hazırlıkları için İklim Değişikliği Başkanlığı'na 5 milyar 650 milyon lira aktarmıştı.