Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Aslım Kan, 37'nci yaşını İstanbul Gayrettepe'deki bir mekanda kutladı. 62 yaşındaki spor yorumcusu da sevgilisinin doğum gününde onu yalnız bırakmadı. Kutlamadan yansıyan görüntülerde Çilingiroğlu'nun romantik tavırları öne çıktı.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Aslım Kan'ın doğum günü için hazırlanan pasta, gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Pastanın üzerine yerleştirilen mumların arasına çiftin kendi fotoğrafları konuldu.

Kutlama sırasında Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Aslım Kan'a bakışları da objektiflere yansıdı. Çilingiroğlu'nun aşk dolu bakışları, görüntüleri gören takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

YAŞ FARKLARI GÜNDEM OLMUŞTU

63 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu ile 37 yaşındaki Aslım Kan arasındaki 26 yıllık yaş farkı daha önce de gündeme gelmişti. Çift, kendilerine yöneltilen eleştirilere aldırış etmezken evlilik ve düğün ihtimaliyle ilgili açıklamalarıyla da konuşulmuştu.

Çilingiroğlu, daha önce düğün yapma ihtimali hakkında konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu ekonomik şartlarda zor gibi ya. Bir düğün yapmak kaç para biliyor musunuz? 3 milyondan başlıyor. Üç milyonu bulmam lazım. Bulsam düşünürüm.”