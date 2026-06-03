Yaklaşık iki yıldır birlikte oldukları öğrenilen Kaya Çilingiroğlu ve Aslım Kan çifti, ilk kez ilişkileriyle ilgili konuştu. Evlilik ihtimali sorulan Çilingiroğlu'nun ekonomik şartlara yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu.