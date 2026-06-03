Yaklaşık iki yıldır birlikte oldukları öğrenilen Kaya Çilingiroğlu ve Aslım Kan çifti, ilk kez ilişkileriyle ilgili konuştu. Evlilik ihtimali sorulan Çilingiroğlu'nun ekonomik şartlara yaptığı gönderme sosyal medyada gündem oldu.
İlişkilerini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden çift, son görüntülerinin ardından magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Özellikle aralarındaki 26 yaş farkı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
EVLİLİK SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT
Basın mensuplarının evlilikle ilgili sorularını yanıtlayan Kaya Çilingiroğlu, esprili açıklamalarıyla gündeme geldi.
Ünlü isim, "Bu ekonomik şartlarda zor gibi ya. Bir düğün yapmak kaç para biliyor musunuz? 3 milyondan başlıyor. Üç milyonu bulmam lazım. Bulsam düşünürüm" ifadelerini kullandı.
Çilingiroğlu'nun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
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ASLIM KAN'DAN KISMET YORUMU
Evlilik sorusuna çiftin diğer cephesinden de yanıt geldi. Aslım Kan, geleceğe ilişkin sorular karşısında kısa ve net bir cevap vererek, "Kısmet" dedi.
Bu yanıt, çiftin ilişkilerinde evlilik ihtimalini tamamen kapatmadığı şeklinde yorumlandı.
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunu olan Aslım Kan, müzik sektörüyle bağlantılıdır. Müzik ve klip projelerinde (örneğin Bahadır Tatlıöz'ün "Kına" projesi gibi çalışmalarda) adı geçmiştir.
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