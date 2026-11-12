İskoçya'daki Forth Road Bridge, yıllardır kullanılan özel bir nem alma sistemiyle korunuyor. Köprünün ana taşıyıcı halatlarına verilen kuru hava sayesinde çelik tellerin çevresindeki nem azaltılıyor. Böylece zamanla oluşabilecek paslanmanın önüne geçilmesi ve dev yapının daha uzun yıllar güvenle kullanılması hedefleniyor.

DEV ÇELİK HALATLARIN İÇİNDE HAVA DOLAŞTIRILIYOR

Forth Road Bridge'in ana taşıyıcı halatları, binlerce ince çelik telin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Köprünün ağırlığını taşıyan bu dev halatlar, yapının en önemli parçaları arasında yer alıyor.

Ancak yağmur, nem ve değişken hava koşulları zamanla çelik tellerde paslanmaya neden olabiliyor. Özellikle halatların iç kısımlarına ulaşan nem, dışarıdan fark edilmesi güç hasarlara yol açabiliyor.

Bu sorunu azaltmak için çelik halatların çevresi özel bir kaplamayla yalıtılıyor ve içlerine düşük nem oranına sahip hava gönderiliyor. Halatların içinde dolaşan kuru hava, nemin kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor.

KÖPRÜNÜN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN UYGULANIYOR

1964 yılında hizmete açılan Forth Road Bridge, İskoçya'nın en tanınmış mühendislik yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki köprü, Firth of Forth üzerindeki iki yakayı birbirine bağlıyor.

Köprünün ana taşıyıcı halatlarında geçmişte tespit edilen paslanma sorunları, uzun vadeli koruma çalışmalarını gündeme getirdi. Kuru hava sistemi de çelik tellerin daha fazla zarar görmesini önlemek amacıyla 2009 yılında devreye alındı.

Benzer nem alma sistemleri dünyanın farklı bölgelerindeki asma köprülerde de kullanılıyor. İskoçya'daki uygulama ise dev bir yapıyı korumak için bazen en etkili çözümün, çelik halatların içinde dolaştırılan kuru hava olabileceğini gösteriyor.