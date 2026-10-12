Pasifik Okyanusu'nun abissopelajik bölgesinde yürütülen robotik keşif gezisi sırasında, yaklaşık 6.200 metre derinlikte daha önce tanımlanmamış bir yassı solucan türü keşfedildi. Tokyo Üniversitesi ve Hokkaido Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları Biology Letters dergisinde yayımlandı.

RUTİN ARAŞTIRMADA ORTAYA ÇIKTI

Uzaktan kumandalı araçla yürütülen arama faaliyetleri sırasında, bir kaya parçasına tutunmuş vaziyette düzgün yüzeyli ve siyah renkli küresel yapılar tespit edildi. Deniz tabanından toplanan numuneler incelenmek üzere laboratuvara taşındı.

Laboratuvarda gerçekleştirilen mikroskobik incelemelerde, söz konusu yapıların tekil yumurtalar değil, içerisinde gelişmekte olan birden fazla yassı solucan barındıran koruyucu kozalar olduğu belirlendi.

LABORATUVAR İNCELEMELERİ VE DNA ANALİZİ

Araştırma ekibinde yer alan ve incelemeleri yürüten Hokkaido Üniversitesi araştırmacısı Keiichi Kakui, numuneleri stereomikroskop altında açtıklarında içinden çıkan sıvı ve narin beyaz yapıların yassı solucan embriyoları olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Yapılan DNA dizileme analizleri, tespit edilen canlıların Platyhelminthes (yassı solucanlar) şubesi içinde daha önce literatürde yer almayan yeni bir türe ait olduğunu doğruladı.

REKOR DERİNLİK KAYDI

Elde edilen bulgular, serbest yaşayan yassı solucanlar için bugüne kadar belgelenmiş en derin kayıt oldu. Daha önceki en derin kayıt yaklaşık 5.200 metre olarak ölçülmüş, ancak ilgili numunenin batan bir odun parçasıyla taşınmış olabileceği ihtimali nedeniyle kesinlik kazanmamıştı.

İncelemelerde, aşırı basınç ve düşük sıcaklık koşullarında yaşamasına rağmen yeni türün sığ sularda yaşayan akrabalarıyla benzer dış nitelikler taşıdığı tespit edildi.