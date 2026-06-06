Avrupa Birliği (AB) lider kadrosu, birliğin genişleme stratejisinde önceliği Batı Balkanlar'a vererek Karadağ için net bir takvim belirledi. Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatović tarafından yapılan ortak açıklamada, Karadağ'ın 2028 yılı gibi çok yakın bir tarihte AB'nin yeni tam üyesi olabileceği duyuruldu.

Bölge basınında geniş yankı uyandıran bu gelişmeyle birlikte, 2013 yılından bu yana ilk kez bir ülkenin birliğe katılımı için resmi bir antlaşma taslağı hazırlanmaya başlandığı bildirildi.

"AB'YE GİREN HİÇBİR ÜLKEYE İLTİMAS GEÇİLMİYOR"

Karadağ'ın üç yıl önce göreve gelen Cumhurbaşkanı Jakov Milatović, 2028 hedefinin son derece gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu vurgularken, AB kanadı ise bu sürecin tamamen ülkenin gösterdiği performansa bağlı olduğunu hatırlattı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB genişleme sürecinde hiçbir ülkeye iltimas geçilmediğini, her şeyin somut sonuçlara ve liyakate dayandığını belirtti. Karadağ'ın şu ana kadar attığı reform adımlarını "etkileyici" olarak nitelendiren von der Leyen, Podgoritsa yönetimine bu yılın sonuna kadar tüm üyelik fasıllarını kapatarak katılım anlaşmasını imzalama ve onay sürecini başlatma çağrısında bulundu.

AVRUPA GENELİNDEN YATIRIMCI ÇEKECEK

Batı Balkanlar'ın birliğe katılımının AB için "mutlak öncelik" olduğunu belirten yetkililer, geliştirilen AB Büyüme Planı sayesinde bölgedeki şirketlerin devasa bir ortak pazara dahil olacağını ifade etti.

Bu hamleyle Karadağlı işletmelerin işlerini büyütmesi ve Avrupa genelinden doğrudan yatırım çekmesi hedefleniyor. Türkiye'nin üyelik sürecinin uzun süredir askıda kaldığı bir dönemde, AB'nin Balkanlar'daki bu hızlı entegrasyon hamlesi Avrupa'nın yeni jeopolitik haritasını şekillendirecek en kritik adım olarak görülüyor.