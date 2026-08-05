Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonucu Hava Kuvvetleri Komutanı değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan YAŞ toplantısı sonucu, Orgeneral Cemal Kadıoğlu emekli oldu, yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

KADIN AMİRAL

Yeni Muharip Hava Kuvvet Komutanı da orgeneralliğe terfi eden Erdoğan Gür oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu dahil 63 general ve amiral emekli edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi 4. kez uzatıldı. Özel Kuvvetler Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan ile 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala’nın görev süresi de bir yıl daha uzatıldı.

SAT Komandolarının Komutanı Tuğamiral Eren Günay, Tümamiral oldu. Tuğamiral rütbesinde 3. yılını tamamlayan ve Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Tuğamirali olan Gökçen Fırat’ın terfisi ise 4. yılında ve gelecek yıl yapılacak YAŞ’ta ele alınacak.

Karacı tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılın, korgeneral oldu. Tümamiral Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın’da koramiralliğe terfi etti Havacı Tümgeneral Kemal Turan da korgeneral oldu.

BİZİM METE

Cumhurbaşkanı Erdoğan için video çeken ve Erdoğan’ın “Bizim Mete” dediği Tümgeneral Mete Kuş ise emekliye sevk edildi. Kuş, Konyaspor Fenerbahçe maçında Konya stadının üzerinden F-16 uçurmuş ve disiplinsizlik nedeniyle Ana Jet Üssü Komutanlığı görevinden Ankara merkeze alınmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Orgeneneral İrfan Özsert, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneraller İsmail Günaydın ve İsmail Üner, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise Koramiral Yalçın Payal normal bekleme sürelerini tamamlamadan emekli oldu.

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Törene, bakanlar ve kuvvet komutanları da katıldı.

69 albay general ve amiralliğe yükseldi

Yüksek Askeri Şura toplantısında 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi de iki yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. General ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 334 oldu.

Armağan Özel

TSK’DA 2 kadın generalimiz daha oldu

YAŞ kararlarıyla Hava Pilot Albay Özlem Karapınar ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Kara Pilot Albay Armağan Özel Tuğgeneral rütbesine yükseldi. Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri’nde generallik rütbesine yükselen ilk kadın komutan oldu. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Jandarma dahil, kadın General ve amiral sayısı 5’e yükseldi.

2022 yılında Jandarma Kurmay Albay rütbesinden Tuğgeneralliğe terfi eden Özlem Yılmaz, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali olmuştu. 2023 YAŞ kararlarıyla Albay rütbesinden Tuğamiralliğe terfi eden Gökçen Fırat da TSK’nın ve Deniz Kuvvetleri tarihinin ilk kadın amirali unvanını kazanmıştı.

Türkiye’nin ilk astronotu tuğgeneralliğe yükseldi

YAŞ kararları kapsamında terfisine karar verilen isimler arasında Türkiye’nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da bulunuyor. Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihinden itibaren tuğgeneral olarak görev yapacak. Alper Gezeravcı, Axiom Space firmasının AX-3 misyonuyla Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) 14 gün geçirdi. Gezeravcı burada 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi ve ilk Türk astronot olarak Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK projelerinde görev aldı.