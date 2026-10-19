Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 1100 odalı cumhurbaşkanlığı sarayını örnek alarak kendine 63 odalı malikane yaptırdığı konuşulan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, akrabaları tarafından MHP Genel Merkezi’ne şikâyet edildi.

63 plakalı Şanlıurfa’nın 100 bin nüfuslu Harran ilçesinde, belediye şirketleri üzerinden yapılan arsa satışları ve imar üzerinden 3 milyarlık kamu zararı oluşturulduğu belirtildi. SÖZCÜ’nün ulaştığı 91 sayfalık şikâyet mektubunda ilçedeki usulsüzlük iddiaları tek tek anlatıldı.

2019’da MHP’ye geçen Harran Belediyesi’nin eski AKP’li başkanı Mehmet Özyavuz’un çocukları, yedi yıldır görevde olan Mahmut Özyavuz hakkındaki iddiaları mektupla parti yönetimine iletti. Şikâyet mektubunda öne çıkan iddialar özetle şöyle:

Malikanenin önü palmiyelerle süslü.

- ŞİRKETTEN ŞİRKETE, YETKİ ŞOFÖRE: Özyavuz’un 2013’te kurduğu şirket, isim ve yönetim değişikliklerinin ardından başka bir şirketle birleştirilerek Harran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği A.Ş’ye dönüştürüldü. Tek pay sahibi Özyavuz, 8 Temmuz’da şirketteki yetkilerini yeniden şoförü Mahmut Işık’a devretti.

- SERMAYE 1 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI: Belediye şirketinin sermayesi 2025’te 250 bin liradan 1 milyar liraya yükseltildi. Şirketin beş yılda 89 işyeri ve 23 konut aldığı, adres olarak gösterilen yerde ise Halk Eğitim Merkezi bulunduğu belirtildi.

GECESİ IŞIL IŞIL

- 4 BİN 724 METREKARELİK ARSADA DİKKAT ÇEKEN TRAFİK: Hazine’ye ait taşınmaz, 2021’den itibaren TOKİ, belediye, bir şahıs ve belediye şirketi arasında defalarca el değiştirdi ve sonunda yeniden belediyeye satıldı. Bu işlemlerde yer alan S.I’nın ise Sulama Birliği’nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Başkan Mahmut Özyavuz hakkında soruşturma ve MASAK incelemesi talep edildi.

‘Oğlunu işten attım beni çekemiyorlar’

Başkan Mahmut Özyavuz, iddialar için “2019’da başkan seçilince amca oğlumun haksız yere belediyede kadro aldığını gördüm. Onu attığım için çekemiyorlar, sürekli şikâyetçi oluyorlar” dedi. Özyavuz, “Sayıştay da uyardı. Ben de iş akdini fesh ettim, mahkemeye gitti, haklı olduğum görüldü. Buradan darbe yediler, şimdi farklı yöntemlere başvuruyorlar. Yapay zekaya dosya hazırlatıyorlar, partime gidip şikâyet ediyorlar. O arsalar, taşınmazlar hepsi belediye şirketine ait. Bugün ben varım, yarın başkası olacak...” dedi.