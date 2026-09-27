Adıyaman'ın merkez Sıratut Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında dün akşam saatlerinde üzücü bir iş kazası meydana geldi. DENGESİNİ KAYBEDEREK AŞAĞIYA DÜŞTÜ İnşaat alanında bekçilik görevini yürüten 63 yaşındaki H.T., devriye gezdiği sırada karanlığın da etkisiyle dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan ve acı içinde yardım isteyen bekçinin sesini duyan çevredekiler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven boşluğunda mahsur kalan H.T.'yi titiz bir çalışma neticesinde bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı bekçi, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.T.'nin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği inşaat alanında inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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