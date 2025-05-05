Daily Mail'de yer alan habere göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde 63 yıl önce kaybolan Audrey Backeberg, yarım asırdan fazla sürenin ardından sağ olarak bulundu.

Kaybolduğu dönemde 20 yaşında olan Backeberg, Temmuz 1962'de maaşını almak için evden çıkmış, Wisconsin'in başkenti Madison'a otostopla gitmişti. Bu olaydan sadece birkaç gün önce eşine yönelik şiddet suçlamasıyla resmi şikayet başvurusu yaptığı da belirtiliyor.

Bu yürüyüşye yanında bulunan 14 yaşındaki bebek bakıcısının anlatımına göre ikili daha sonra otobüsle Indiana eyaletinin Indianapolis kentine geçti. Ancak genç kız geri dönmeye karar verdi ve Backeberg'i son kez başka bir otobüs durağına yürürken gördü.

"ÇOCUKLARINI ASLA TERK ETMEZDİ"

Ailesi ise genç annenin çocuklarını asla kendi isteğiyle bırakmayacağını ifade ederken, kocası poligraf (yalan makinesi) testinden geçmiş ve suçsuz olduğuna kanaat getirilmişti.

Yıllar süren başarısız aramalardan sonra 2024 yılı başlarında soğuk dosya yeniden açıldı. Dedektif Isaac Hanson, tanıkları tekrar sorguladı ve tüm delilleri gözden geçirdi. Ancak asıl ilerleme, kayıp kadının kız kardeşinin bir internet sitesinde bulunan genetik soy ağacı hesabı sayesinde elde edildi.

İLK TEPKİSİ ŞAŞKINLIK VERDİ

Hanson, elde edilen nüfus ve ölüm kayıtlarını inceleyerek Backeberg'in yaşadığı adresi tespit etti ve yerel şerif ofisinden kadının evine gitmesini istedi. On dakika sonra Backeberg, dedektifi aradı ve 45 dakika boyunca konuştular. konuşmanın içeriği ise gizli tutuldu.

Dedektif, kadının mutlu ve hayatından memnun olduğunu, kararlarından pişmanlık duymadığını söyledi. Polis, ortada herhangi bir suç unsuru olmadığını belirterek dosyayı kapattı.