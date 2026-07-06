Çinli otomotiv devi Chery, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda tarihi bir adıma imza attı. Yılın başından bu yana otomotiv kulislerinde konuşulan hamleyi resmileştiren şirket, Japon üretici Nissan’ın Güney Afrika'daki tarihi Rosslyn fabrikasını devraldı. Bu stratejik hamleyle birlikte Chery, ülkede sadece araç satan bir ithalatçı konumundan çıkarak doğrudan yerel üretici kimliğine kavuştu.

3 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Temelleri 1963 yılında atılan ve daha önce Nissan tarafından işletilen tesis, geniş kapsamlı bir modernizasyon ve teknolojik yenileme sürecinden geçirilecek. Chery’nin planlamasına göre fabrikada üretim meşalesi 2027 yılının ortasında yanacak.

Tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında tek vardiyada yıllık 50 bin adet araç üretecek güce ulaşacak. İstihdam tarafında da büyük bir ekonomik hareketlilik yaratması beklenen projede, fabrikada halihazırda çalışan 692 personelin tamamının işi korunurken, yan sanayi ve tedarik zincirinin de devreye girmesiyle bölgede yaklaşık 3 bin kişiye yeni istihdam olanağı sağlanacak.

ATIL FABRİKALARI DÖNÜŞTÜRMEYE BAŞLADI

Güney Afrika pazarında kalıcı bir güç olmayı hedefleyen Çinli üretici, 2028 yılına kadar üretim bantlarında kullanılacak parçaların en az yüzde 40'ını yerel tedarikçilerden temin etmeyi amaçlayan geniş bir yerlileştirme programı başlattığını da duyurdu.

Geçtiğimiz dönemde Türkiye'de Samsun’a fabrika kuracağı iddialarıyla gündeme gelen ancak bu iddiaları yalanlayan Chery ve diğer Çinli otomotiv markaları, artık sıfırdan fabrika inşa etmek yerine dünyadaki mevcut ve atıl durumdaki fabrikaları devralma stratejisini izliyor.