New York’un tanınmış mekanlarından Café Fiorello’nun da işletmecisi konumundaki The Fireman Group of Cafe Concepts, mali yapısını yeniden yapılandırabilmek amacıyla ABD İflas Kanunu'nun Chapter 11 hükümleri kapsamında mahkemeye başvurdu.

New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne sunulan resmi belgelere göre, şirketin ve 21 iştirakinin toplam varlığı 26 milyon dolar seviyesinde kalırken, borç yükü 39 milyon doları geride bıraktı. Yükümlülüklerin 9,9 milyon dolardan fazlasının ise teminatlı borçlardan oluştuğu kaydedildi.

MALİ SIKINTILAR NASIL TIRMANDI?

Mahkeme dosyalarına yansıyan bilgilere göre, şirketin finansal dengeleri Covid-19 salgını öncesinde bozulmaya başladı. Bütçeyi aşan restoran inşaat maliyetleri ve bir işletmede çıkan yangının getirdiği zararlar, mali baskıyı artıran ilk etkenler oldu.

Salgın dönemindeki kapanmaların yanı sıra Broadway gösterilerinin durması, turizmdeki düşüş ve Midtown Manhattan’daki ofis yoğunluğunun azalması gelirleri doğrudan etkiledi. Şirketin müşteri trafiği, salgın öncesi seviyelere ancak 2025'in son çeyreğinde ulaşabildi.

NAKİT AVANSLAR VE BÜYÜYEN BORÇ YÜKÜ

Faaliyetlerini sürdürmek için kamu destekli kredilerin ardından 2024 yılında ticari nakit avans finansmanına başvuran şirket, ödeme döneminin başlamasıyla daha büyük bir likidite krizine girdi. Sabit ödemelerin brüt gelirin büyük kısmını eritmesi; kira ve satış vergisi ödemelerinde aksamalara yol açtı.

Mali yükün sürdürülemez hale gelmesiyle Mart 2026’da nakit avans ödemelerini durduran grup, kreditörlerin hukuki süreç başlatması üzerine resmi iflas koruma başvurusunu yaptı.

6,5 MİLYON DOLARLIK YENİ FİNANSMAN ARAYIŞI

Restoran grubunun en büyük teminatsız alacaklıları arasında 5,9 milyon doları aşkın kira alacağıyla Vornado Realty Trust ve 3,1 milyon doları aşan borçla New York Eyaleti Vergi Dairesi yer alıyor.

Süreç boyunca faaliyetlerine devam etmek isteyen şirket, mahkemeden 6,5 milyon dolarlık borçlu işletme finansmanı talep etmeyi planlıyor. Ayrıca ticari nakit avans sağlayıcılarında tutulan 5,9 milyon doların iadesi için de hukuki adım atılması bekleniyor.

Temelleri 1963 yılında kurucu Sheldon "Shelly" Fireman’ın New York'ta açtığı "The Hip Bagel" ile atılan grup, uzun yıllar New York ve Washington D.C.'de popüler mekanları işletti. Kurucusunu Ekim 2025'te kaybeden şirket, Temmuz 2026'da Redeye Grill ve USA Brooklyn Delicatessen'i kapatmak zorunda kalmıştı. Şirket günümüzde dokuz restoranla faaliyetlerine devam ediyor.