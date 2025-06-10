63 yıldır inşaat ve turizm sektörlerinde hizmet veren ve Kızılcahamam'daki ünlü Çam Otel'in de işletmecisi olan Oğultürk İnşaat hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.



Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden şirket hakkında yapılan incelemelerin ardından Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi.

MAHKEME İFLAS DEDİ, ŞİRKET UÇURUMUN KIYISINDAN DÖNDÜ



Buna karşın şirket, mali durumunu düzeltebileceğini öne sürerek iflas için konkordato talebinde bulundu. Şirketin iflas içi konkordato talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, söz konusu projeyi kabul etti.

YÜZDE 24 FAİZ ÖDEYECEK

Mahkeme ayrıca revize konkordato projesinin tasdiki ile konkordatoya tâbi tüm borçlarının, karar tarihinden itibaren altı ay ödemesiz dönemden sonra yıllık yüzde 24 basit faiz oranı ile 24 ay eşit taksitler halinde ödenmesine karar verdi.