Antalya'nın Alanya ilçesinde, Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan Sadullahoğlu Parkı'nda sarf ettiği ifadeler üzerine 64 yaşındaki R.K. hakkında işlem başlatıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.