Centralia’da 1962 yılında başlayan yer altı yangını, kasabanın kaderini tamamen değiştirdi. Kömür damarlarına ulaşan ateş yer altında yayılmaya devam ederken, ortaya çıkan gazlar ve zemindeki çatlaklar yerleşim alanında ciddi güvenlik sorunlarına neden oldu.

YANGIN 1962'DE BAŞLADI

Pennsylvania’nın kömür madenciliği yapılan bölgelerinden Centralia’da yangın 1962 yılında başladı. Ateşin yer altındaki kömür damarlarına ulaşmasının ardından yangın yüzeyin altında ilerledi ve yıllar boyunca tamamen söndürülemedi.

Kömür damarlarının yer altında geniş bir alana yayılması, yangının farklı noktalara ilerlemesine neden oldu. Yer altında yanmaya devam eden kömür nedeniyle yangını tamamen kontrol altına alma girişimleri sonuç vermedi ve süreç onlarca yıl boyunca devam etti.

KASABANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BOŞALTILDI

Yangının ardından zeminde çatlaklar oluşurken, yer altından çıkan zehirli gazlar da yaşam alanlarını etkiledi. Artan güvenlik riskleri nedeniyle Centralia sakinlerinin büyük bölümü bölgeden ayrıldı ve kasabanın nüfusu zaman içerisinde birkaç kişiye kadar geriledi.

Bir dönem yerleşimin bulunduğu Centralia’da tahliyelerin ardından nüfus büyük ölçüde azaldı. Kasabada yalnızca birkaç kişi yaşamaya devam ederken, yerleşim alanlarının önemli bölümü boş kaldı.

64 YILDIR YER ALTINDA YANIYOR

1962’de başlayan yangın, 2026 itibarıyla 64 yıldır devam ediyor. Centralia’nın altında bulunan kömür damarlarındaki ateş, onlarca yıl geçmesine rağmen kasabanın altında yanmayı sürdürüyor.