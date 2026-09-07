Pahalı kimyasallara ve buğu önleyici spreylere artık servet harcamanıza gerek yok. Uzmanlar, sürücülerin özellikle kış aylarındaki en büyük kabusunu önlemek için bulunan şaşırtıcı bir çözüm öneriyor. Hemen aracınıza bir şişe alkol veya kolonya koyun, görüşü engelleyen cam ihlallerinden kesilen 100 sterlinden (6 bin 549 TL) başlayıp duruma göre 1.000 sterlinlik (65 bin 499 TL) dev trafik cezalarından korunun.

ARABA CAMINA ALKOL VEYA KOLONYA YÖNTEMİ UYGULAYIN

Aracınızda bitmek bilmeyen buğulanma sorunuyla mı uğraşıyorsunuz? Otomotiv uzmanları, pahalı temizlik ürünleri ya da kimyasal spreyler yerine şaşırtıcı bir malzemeyle bu soruna kesin çözüm getiriyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artan cam buğulanması sadece sürüş konforunu bozmakla kalmıyor, sürücü güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Ancak araçta uygulanacak pratik bir şişe alkol veya kolonya yöntemiyle hem nemin cama tutunmasını engelleyebilir hem de ceza yemekten kurtulabilirsiniz.

SANİYELER İÇİNDE CAMDAKİ BUZU ÇÖZÜYOR

Kazıma aletleriyle dakikalarca uğraşmak yerine bir sprey şişesine doldurulan alkollü su veya kolonya karışımı, camdaki buz tabakasına sıkıldığı an mucizevi bir etki gösteriyor. Kimyasal reaksiyon sayesinde buzu saniyeler içinde eriten bu basit tüyo, hem sürücüleri dakikalarca buz kazıma derdinden kurtarıyor hem de ağır para cezalarından koruyor. Son dönemde sürücülerin favorisi haline gelen bu yöntem, araç sahipleri arasında hızla yayılıyor.