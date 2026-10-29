Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yaklaşık 65 bin kişinin yaşadığı tarihi Mariana kenti, madencilik sektöründeki genişleme nedeniyle devasa bir nüfus dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bölgede faaliyet yürüten maden şirketlerinin projelere bağlı olarak şehre 15 bin civarında işçi getirmeyi planlaması, yerel yönetimde büyük bir panik ve tedirginlik yarattı.

Kent nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk gelen bu ani göç ihtimali üzerine harekete geçen Mariana Belediye Meclisi, dev madencilik firmalarının temsilcilerini acil toplantıya çağırdı.

ŞEHİR BARINMA KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA

Şehirde yaşayanları en çok endişelendiren konuların başında ise patlama yapması beklenen ev kiraları ile kamu hizmetlerinin çökme riski geliyor. Şirketlerin işçileri barındırmak için toplu konut ve pansiyon kiralamaya başlaması halinde yerel halkın barınma kriziyle karşı karşıya kalacağını belirten meclis üyeleri; hastaneler, okullar, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel altyapının bu yükü kaldıramayacağını vurguluyor.

Ekonomik canlanmanın getireceği gelire rağmen kentin altından kalkamayacağı bir faturayla baş başa kalmasını istemeyen yerel yetkililer, şirketlerden işçi sayılarını, kalış sürelerini ve barınma planlarını netleştirmelerini istiyor.

Altyapı maliyetlerinin belediyeye yüklenmemesi gerektiğini savunan yetkililer, madencilik devlerine çağrıda bulunarak kente işçi yığmadan önce konut, sağlık ve ulaşım yatırımları konusunda resmi taahhütler verilmesini talep ediyor.