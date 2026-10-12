Artan elektrik fiyatları, evlerde enerji tasarrufu sağlama yöntemlerini yeniden gündeme getirdi. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ev aletlerinin elektrik tüketimi; cihazların gücüne, kullanım süresine ve sıklığına göre değişiklik gösteriyor.

ELEKTRİKLİ FIRIN EN ÇOK ENERJİ TÜKETEN CİHAZ

Mutfakta en yüksek güce sahip cihazların başında elektrikli fırınlar geliyor. Nominal gücü 2500 Watt ve üzerine çıkabilen elektrikli fırınlar, anlık güç kullanımı açısından değerlendirildiğinde yaklaşık 40 Watt tüketen modern bir buzdolabı kompresörüne kıyasla 60 ila 65 kat daha fazla güç çekebiliyor. Buzdolapları gün boyu kesintisiz çalışıp kompresörleri periyodik olarak devreye girerken, elektrikli fırınlar yarım saatlik bir pişirme süresinde ortalama 1,25 kWh enerji harcıyor.

İNDÜKSİYONLU OCAK VE ÇAMAŞIR MAKİNESİ TÜKETİM DEĞERLERİ

Tüketim verilerine göre diğer ev aletlerinin harcama oranları şu şekilde öne çıkıyor:

İndüksiyonlu Ocak: Ortalama 1200 Watt güçte çalıştırıldığında saatte 1,2 kWh elektrik tüketiyor.

Çamaşır Makinesi: Harcanan enerji seçilen programa ve su sıcaklığına göre değişiyor. Tek bir yıkama döngüsü 0,6 ile 1 kWh arasında elektrik harcıyor. Günlük kullanımda bu oran, yıllık bazda belirgin bir maliyet oluşturuyor.

UZMANLARDAN TASARRUF ÖNERİLERİ

Mevcut ev aletlerini kullanmaya devam ederken elektrik tüketimini düşürmek için şu adımların uygulanması öneriliyor:

Fırın: Pişirme sırasında fırın kapağının sık açılmaması gerekiyor. Kapağın açılmasıyla oluşan ısı kaybı, cihazın yeniden ısınmak için ek enerji tüketmesine neden oluyor.

İndüksiyonlu Ocak: Pişirme kabının ocak gözü boyutuna uygun seçilmesi ve tencere kapaklarının kapalı tutulması öneriliyor.

Su Isıtıcısı (Kettle): Sadece ihtiyaç duyulan miktarda suyun kaynatılması tavsiye ediliyor.

Buzdolabı: Düzenli temizlenmesi, etrafında yeterli havalandırma boşluğunun bırakılması ve içine sıcak yiyecek konulmaması gerektiği belirtiliyor.

Çamaşır Makinesi: Kumaş türü ve kirlilik durumu uygun olduğu sürece yıkamaların daha düşük sıcaklıklarda yapılması tüketimi azaltıyor.