Warwick Üniversitesinden astrofizikçi Mark Hollands ve ekibinin araştırmasında, insan gözüne yeşil görünebilecek bir beyaz cüce belirlendi. Dünya’dan yaklaşık 65 ışık yılı uzaklıktaki 151 beyaz cücenin değerlendirildiği çalışmada, pembe tonlarıyla ilişkilendirilen yıldız kalıntıları da saptandı.

Araştırma, beyaz cücelerin atmosferindeki elementlerin yıldız ışığının görünümünü nasıl değiştirdiğine odaklandı. Helyum ve diğer elementlerin etkileşiminin, bu gök cisimlerinin renk özelliklerinde belirleyici rol oynadığı belirtildi.

RENKLER FOTOĞRAFLARLA DEĞİL, TAYF VERİLERİYLE İNCELENDİ

Bilim insanları renkleri doğrudan fotoğraflarla belirlemek yerine, yıldızlardan gelen ışığı dalga boylarına ayıran tayf verilerini analiz etti. Bu yöntemle gök cisimlerinin kimyasal bileşimi ile ışık özellikleri arasındaki ilişki araştırıldı.

İncelenen beyaz cücelerin bazılarının atmosferinde kalsiyum, sodyum ve lityum bulunduğu belirlendi. Yüksek karbon yoğunluğuna sahip bazı beyaz cücelerin ise somon pembesini andıran renklerle ilişkilendirilebildiği aktarıldı.

GEÇMİŞTEKİ GEZEGEN SİSTEMLERİNDEN İZLER

Beyaz cücelerin atmosferinde demir, magnezyum ve sodyum gibi elementlerin bulunması, geçmişteki gezegen sistemlerine ilişkin ipuçları da sunuyor. Yıldıza fazla yaklaşarak parçalanan asteroitlerin ve kayalık cisimlerin kalıntıları, beyaz cücenin dış katmanlarına karışabiliyor.

Bu maddelerin kimyasal analizi, artık var olmayan gezegenlerin bileşimi ve oluşum süreçleri hakkında bilgi edinilmesini sağlıyor. Araştırmacılar, gelişen gözlem teknolojileriyle farklı özelliklere sahip daha fazla beyaz cücenin tespit edilebileceğini değerlendiriyor.