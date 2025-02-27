Çanakkale Çan’da 65 köyün yaşam kaynağı, tarım ve hayvancılık için kullanılan Kocabaş Çayı maden için gözden çıkarılıyor. Çayın suyunun iş insanı Mehmet Cengiz’e ait olan Halilağa Bakır Madeni’ne taşınması için proje hazırlandı. Proje, madenden ayrılarak “ÇED kapsamı dışında” bırakıldı. Su taşınması için köylülerin tarlaları da kamulaştırıldı. Yöre halkının kamulaştırma kararının iptali için açtığı davanın duruşması dün Çanakkale Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti kararı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

PROJE İPTAL EDİLSİN

Yöre halkının avukatları, adliye önünde davaya ilişkin yaptıkları açıklamada şöyle dedi: “Çan’a can veren çayın suyu, Halilağa Bakır Madeni’ne verilmek isteniyor. Biz buna karşı dava açtık. Cengiz Holding Türk milletinden büyük değildir. Bilirkişi burada kamu yararı olduğunu söylüyor. Bunu kabul etmiyoruz. Burada kamu yararı yoktur, sadece şirket yararı vardır. Biz kamu yararının güvenli, sağlıklı sürdürülebilir bir çevre hakkı olduğuna inanıyoruz.” Kazdağları Ekoloji Platformu üyeleri ise “Hakimlerin, köylülerden doğadan, Kocabaş Çayı’ndan yana karar vermesini, projeyi ve kamulaştırmayı iptal etmesini bekliyoruz. Kamu yararı, şirketlerin değil yoksul köylülerin yararıdır” açıklamasını yaptı.