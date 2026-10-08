İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki bir yardım mağazasından 1 Sterlin (yaklaşık 65 lira) ödenerek satın alınan küçük sarı bir vazonun, Çin’in Qing Hanedanlığı dönemine ait bir imparatorluk eseri olduğu ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan alıcı, görünüşünü beğendiği için satın aldığı vazoyu değerli olabileceği düşüncesiyle düşük bir başlangıç fiyatıyla eBay’e koydu. İlana gelen yoğun mesajlar ve yüksek tekliflerin ardından ürünü satıştan çeken alıcı, inceleme yapılması amacıyla Essex’te bulunan Sworders Müzayede Evi uzmanlarına başvurdu.

Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda, eserin 1735-1796 yılları arasında hüküm süren Çin İmparatoru Qianlong için üretilmiş nadir bir porselen olduğu tespit edildi.

İMPARATORLUK SARAYINA ÖZEL TASARIM

Yaklaşık 20 santimetre yüksekliğinde ve armut biçiminde olan vazonun, duvara asılabilmesi amacıyla arka yüzeyinin düz tasarlandığı belirtildi. Ön kısmında çiçek desenleri barındıran eserin sarı zemininde, döneme ait 'yangcai' emaye tekniği kullanıldı.

Vazo üzerinde tütsüyü öven imparatorluk şiirinin yanı sıra 'Qianlong'un kendi işareti' anlamına gelen "Qianlong chen han" mühürleri ve "Weijing weiyi" (kesin ol, bölünme) yazısı yer alıyor.

REKOR FİYATA SATILDI

İhraç amacıyla değil, doğrudan imparatorluk sarayı için özel olarak üretildiği belirlenen eser, Kasım 2019’da düzenlenen açık artırmada Çinli bir alıcı tarafından 380 bin Sterlin çekiç fiyatıyla satın alındı. Ek masraflarla birlikte toplam satış bedeli 484 bin Sterlin (yaklaşık 31 milyon 500 bin lira) olarak gerçekleşti.