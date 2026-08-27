Çin, su altındaki yüksek basıncı kullanarak elektrik depolayan yeni teknolojisini başarıyla test etti.

Dongchu-1 adı verilen prototip, Fujian eyaletindeki Minhu Baraj Gölü’nde 65 metre derinlikte denendi. 10 gün süren testlerde sistem, 100’den fazla şarj ve deşarj döngüsünü sorunsuz şekilde tamamladı.

SU BASINCIYLA ENERJİ DEPOLUYOR

Sistem, suyun doğal basıncından yararlanarak çalışıyor. Elektrik üretiminin fazla olduğu dönemlerde, sistemde bulunan pompa kürenin içindeki suyu dışarı çıkarıyor. Böylece kürenin içerisinde düşük basınçlı bir alan oluşturuluyor ve enerji depolanıyor.

Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda ise dışarıdaki yüksek basınçlı su kürenin içine giriyor. Suyun hareketi bir türbini döndürerek yeniden elektrik üretilmesini sağlıyor.

Bu yöntem, geleneksel pompalı hidroelektrik depolama sistemlerinden farklı olarak yüksek ve alçak seviyelerde iki ayrı su rezervuarı oluşturulmasını gerektirmiyor. Sistem bunun yerine doğrudan suyun oluşturduğu doğal basınçtan faydalanıyor.

65 METRE DERİNLİKTE TEST EDİLDİ

Dongchu-1'in saha testlerinde sistemin sızdırmazlığı, dayanıklılığı ve enerji dönüşüm süreçleri takip edildi. Prototipin 10 günlük çalışma sürecinde 100’den fazla şarj ve deşarj döngüsünü tamamlaması, teknolojinin mühendislik açısından önemli bir test aşamasını geride bıraktığını gösterdi.

Ancak sistemin tam döngü verimliliği, kesin güç kapasitesi ve maliyetine ilişkin ayrıntılı veriler henüz paylaşılmadı.

NERELERDE KULLANILABİLİR?

Teknolojinin ilerleyen dönemde özellikle deniz üstü rüzgar santrallerinde, ada elektrik sistemlerinde ve deniz platformlarında kullanılması hedefleniyor.

Çinli mühendisler, sistemin ticari ölçekte kullanılabilmesi için kapasitesinin artırılması, bakım altyapısının geliştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.