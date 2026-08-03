Hindistan, hijyen sorunlarıyla anılmaya devam ediyor. Sokak lezzetlerinin steril ortamda üretilmesi ve kişisel bakıma yönelik hassasiyetiyle tanınan ülkede, çöp dağları ayırt edici bir özellik haline geldi. Başkent Yeni Delhi'deki Ghazipur çöp sahası, bu durumun en büyük örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

1984 yılında açılan ve yaklaşık 70 dönümlük alana yayılan Ghazipur sahası, 2002 yılında yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşarak kapasitesine dolmasına rağmen kapatılmadı ve atık kabulüne devam etti. 2019 yılı civarında yüksekliğinin yaklaşık 65 metreye ulaştığı ve o dönemde yılda yaklaşık 10 metre yükseldiği rapor edildi.

Bu durum, sahanın Tac Mahal'in yüksekliği olan 73 metreyi geçme riskini gündeme getirdi. Yerel halk ve medya tarafından 'çöp Everest' olarak anılan saha, metan gazı emisyonları, periyodik yangınlar, sızıntı suları nedeniyle yeraltı suyu kirliliği ve solunum, cilt gibi sağlık riskleri yaratıyor.

Delhi'de Ghazipur'un yanı sıra Bhalswa ve Okhla gibi diğer büyük sahalar da benzer sorunlar taşıyor. Ülke genelinde binlerce atık sahası bulunurken, Mumbai'deki Deonar gibi eski ve hacim olarak büyük sahalar da dikkat çekiyor.

Hindistan'daki bu çöp dağlarını bir sosyal medya kullanıcısı görüntüledi. Paylaşılan görüntülerde, çamurlu yollar arasında yükselen atık duvarları, iş makineleri ve tepeden sisli bir şehir manzarası yer aldı. Görüntüler, en büyük çöp dağının yaklaşık 65 metre yüksekliğinde olduğunu ve yüksekliğinin her yıl yaklaşık 10 metre arttığını gösteriyor.