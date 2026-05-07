Yapılan jeolojik incelemeler ve simülasyonlar sonucunda, bölgedeki kaya kütlesinin yaklaşık 2,5 milyon metrik ton lityum içerdiği saptandı. Keşfedilen bu kaynağın, ABD’nin mevcut lityum ithalat ihtiyacını 328 yıl boyunca tek başına karşılayabileceği belirtiliyor. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip olan bu metalin dünyadaki stratejik değeri her geçen gün artıyor.

18 FARKLI BÖLGEDE REZERV TESPİT EDİLDİ

Lityum yataklarının Kuzey ve Güney Carolina, Maine ve New Hampshire başta olmak üzere toplam 18 farklı bölgede yoğunlaştığı açıklandı. Bilim insanları, bu rezervlerin oluşumunun 250 milyon yıl öncesine, dağ oluşum süreçlerine dayandığını saptadı. Derin kabuk kayalarının yüksek sıcaklık ve basınç altında erimesiyle oluşan lityum zengini magmaların, bugünkü devasa yatakları meydana getirdiği bildirildi.

ÜRETİM KAPASİTESİNDE KÜRESEL DENGELER DEĞİŞİYOR

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu verilerine göre, bulunan rezerv 130 milyon elektrikli aracın batarya ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Ayrıca bu miktarın 500 milyar adet cep telefonu üretimi için yeterli olduğu hesaplandı. Mevcut durumda lityum ihtiyacının yarısını ithalat yoluyla karşılayan ABD'nin, bu keşifle birlikte küresel pazarda yeniden önde gelen üretici statüsüne yükselmesi öngörülüyor.

MİNERAL GÜVENLİĞİNDE STRATEJİK ADIM

USGS Direktörü Ned Mamula, keşfin küresel lityum talebinin hızla arttığı bir dönemde ulusal mineral güvenliğine önemli bir katkı sağladığını açıkladı. Jeolojik haritalar ve jeokimyasal örnekleme yöntemleriyle doğrulanan yatağın, sanayi ve teknoloji sektöründeki hammadde bağımlılığını sona erdirmesi bekleniyor. Uzmanlar, otuz yıl önce kaybedilen üretim liderliğinin bu yatak sayesinde tekrar geri kazanılabileceğini vurguluyor.