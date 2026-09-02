İngiltere'nin tarihi ve turistik kenti Cambridge, 1 milyon sterlin (yaklaşık 65 milyon TL) harcanarak yenilenen umumi tuvalet projesiyle çalkalanıyor. Şehrin ortasında Silver Street Köprüsü'nde hizmete giren ultra modern tesis, sunduğu sürpriz özellikler ve cep yakan tarifesiyle vatandaşları çileden çıkardı.

TURİSTLER İÇİN ALATURKA TUVALETE AKIN ETTİ

Cambridge Şehir Meclisi, uluslararası ziyaretçilerin alışkanlıklarını gerekçe göstererek yenilenen tesise üç adet alaturka tuvalet yerleştirdi. Tekerlekli sandalye erişimi ve bebek bakım odalarının da bulunduğu lüks kompleks, Queens' College yakınlarındaki tarihi Mathematical Bridge'i görmeye gelen turistler akın etti.

"1 STERLİN VERECEKSEM ÇÖMELMEM"

Projenin en çok eleştirilen tarafı tuvaleti kullanmak isteyenlerden giriş ücreti olarak 1 sterlin (yaklaşık 65 TL) istenmesi oldu. Tesisin önünden geri dönen 60 yaşındaki kent sakini Heather Boyd, "Bu kadar şatafatlı bir yer yerine ücretsiz ve sade bir tuvalet yapılmalıydı. 1 sterlin ödedikten sonra bir de çömelmek istemem" dedi.

GÜNDE 6 SAAT TEMİZLİK PERSONELİ ÇALIŞIYOR

Eleştirilerin odağındaki İşçi Partili Belediye Meclis Lideri Katie Thornburrow ise ücreti savundu. Gelirle tesiste günde 6 saat temizlik personeli çalıştırılacağını ve alanın hijyenik tutulacağını belirten Thornburrow, elektronik ödemeyle çalışan tesisin fiyat tarifesinin 6 ila 12 ay sonra yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.