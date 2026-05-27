Güneydoğu Asya’nın en kritik ticaret noktalarından biri olarak görülen Singapur’da inşa edilen limanın tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 65 milyon konteyneri işleyebileceği belirtiliyor. Bu rakamın, mevcut dünyanın en yoğun limanlarının büyük bölümünü geride bırakabileceği ifade ediliyor.

YÜZLERCE ROBOT VE OTONOM ARAÇ KULLANILACAK

Projeyi dikkat çekici hale getiren en önemli detaylardan biri ise kullanılan teknoloji oldu. Tuas Mega Port’ta sürücüsüz taşıma araçları, otomatik vinç sistemleri ve yapay zeka destekli lojistik altyapısı kullanılacak.

Liman sahasında çalışan araçların büyük bölümünün insan müdahalesi olmadan hareket edebileceği belirtiliyor. Konteynerlerin taşınması, sıralanması ve yüklenmesi gibi işlemlerin önemli kısmı otomasyon sistemleriyle gerçekleştirilecek.

Yetkililere göre bu sistem sayesinde hem işlem süresi kısalacak hem de insan kaynaklı hata oranı ciddi şekilde azaltılacak.

2040 YILINA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Tuas Mega Port projesinin farklı etaplar halinde geliştirildiği belirtiliyor. İlk bölümleri hizmete girerken, limanın tam kapasiteyle çalışmasının yaklaşık 2040 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje tamamlandığında Singapur’un küresel deniz ticaretindeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Özellikle Çin, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki yük taşımacılığında limanın kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.

DENİZ TİCARETİNDE YENİ DÖNEM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uzmanlara göre Tuas Mega Port yalnızca büyüklüğüyle değil, sahip olduğu teknoloji nedeniyle de geleceğin liman modeli olarak değerlendiriliyor. Tam otomasyonlu sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte küresel lojistik sektöründe yeni bir dönemin başlayabileceği belirtiliyor.

Projede kullanılan dijital altyapının gemi trafiğini anlık analiz edebildiği, yük hareketlerini optimize ettiği ve limandaki yoğunluğu otomatik şekilde yönettiği ifade ediliyor. Bu nedenle Tuas Mega Port, dünyanın en gelişmiş lojistik merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.