65 yaşındaki Hakan Peker ile 67 yaşındaki ağabeyi Zafer Peker, anneleri Sabahat Tekin'le yaptıkları kahvaltıdan paylaştıkları fotoğrafla gündeme geldi. İki kardeşin yaşlarını duyanlar, genç ve dinç görünümleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

ANNELERİYLE KAHVALTIDA BULUŞTULAR

Hakan Peker, ağabeyi Zafer Peker ile birlikte anneleri Sabahat Tekin'le bir araya geldi. Aile kahvaltısından paylaşılan karelerde 65 yaşındaki Hakan Peker ve 67 yaşındaki ağabeyinin görünümü öne çıktı. İki kardeşin yalnızca iki yaş arayla olmalarına rağmen genç ve dinç halleri sosyal medyada ilgi gördü.

HAKAN PEKER GENÇ GÖRÜNÜMÜNÜN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Hakan Peker, daha önce genç görünümünün estetik müdahalelerden kaynaklandığı yönündeki iddialara yanıt vermişti. Yüz gerdirme operasyonu geçirmediğini belirten şarkıcı, genç görünümünü genetik özelliklerine bağlamıştı. Ağabeyi Zafer Peker ile verdiği son pozlar da bu açıklamasını yeniden hatırlattı.