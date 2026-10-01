Fransa’da yaşlı sürücüler, yoldaki diğer sürücüleri bilgilendirmek amacıyla araçlarına özel tasarlanmış etiketler yerleştirmeye başladı.

"Signal Seniors" derneği tarafından 2016 yılından bu yana satışı yapılan ve giderek daha fazla sürücü tarafından tercih edilen bu rozetlerde, büyük bir "S" harfinin yanı sıra Fransızca "direksiyon başında yaşlı vatandaş" anlamına gelen "Votre aîné au volant" ifadesi yer alıyor.

Yasal bir zorunluluğu bulunmayan etiketler, çevredeki sürücülere ilgili aracın yakınında daha tedbirli seyretmeleri gerektiği mesajını veriyor.

15 BİN ETİKET SATILDI

Dernek verilerine göre, son 10 yıl içinde yaklaşık 15 bin adet rozet satışı gerçekleştirildi.

15 cm x 15 cm boyutlarında olan ve arkadan gelen sürücülerin rahatça görebileceği şekilde aracın arka kısmına yapıştırılan bu logoların kendinden yapışkanlı olanları 4 Euro, manyetik modelleri ise 6 Euro fiyatsızla sunuluyor.

GENÇ SÜRÜCÜ VE 'BEBEK VAR' ETİKETLERİNE BENZER UYGULAMA

Söz konusu etiketler, ehliyetini yeni alan sürücülerin kullandığı "A" rozetleri veya yaygın olarak tercih edilen "araçta bebek var" uyarılarına benzer bir işleve sahip.

Her yaş grubundaki sürücü tarafından temin edilebilen bu işaretlerin, özellikle ülkedeki toplam sürücü nüfusunun %16'sını oluşturan 65 yaş üstü bireyler için yararlı olduğu belirtiliyor. İnternet üzerinden sipariş edilebilen bu etiketlerin, Fransa'ya kendi araçlarıyla seyahat eden yabancı emekli sürücüler tarafından da tercih edildiği kaydediliyor.

RESMİ BİR ZORUNLULUK BULUNMUYOR

Fransa Yol Güvenliği Otoritesi (Sécurité routière) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamanın tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. Yetkililer, araçlarında bu etiketi kullanmayı tercih eden kişilerin serbest olduğunu, ancak uygulamanın zorunlu hale getirilmesine yönelik herhangi bir mevzuat çalışması veya planın bulunmadığını ifade etti.

Dernek temsilcileri ise hedeflerinin yaşlı sürücüleri engellemek ya da ayrımcılığa uğratmak değil, trafikte kendine olan güveni azalan bireylerin görünürlüğünü artırarak sürüş güvenliğine katkı sağlamak olduğunu bildirdi.