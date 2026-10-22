Avustralya siyaset dünyası, bağımsız milletvekili Helen Haines’e düzenlenen korkunç araçlı saldırıyla sarsıldı. Memleketi Wangaratta’da bir SUV sürücüsü tarafından kasıtlı olarak defalarca çarpılan 65 yaşındaki kadın politikacının, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği ve doktorların müdahalesiyle her iki bacağının da ampute edildiği açıklandı.

ARACIYLA SIKIŞTIRIP ÜZERİNDEN GEÇTİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 43 yaşındaki saldırgan Brendan Nugent, aracını Haines’in üzerine sürerek milletvekilini kendi otomobili ile SUV arasına sıkıştırdı.

Ardından geri vitese takarak ikinci kez çarpan saldırgan, olay yerinde yakalandı. Melbourne’deki bir hastanede yoğun bakıma alınan Haines’in eşi Phil Haines, eşinin kalbinin ve zihninin iyi durumda olmasından teselli bulduklarını söyleyerek durumu hakkında bilgi verdi.

ÜLKEDE SİYASETÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan tutuklanırken, Avustralya hükümeti ve parlamentosu alarm durumuna geçti. Siyasilerin güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği tartışmaları başlarken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaşanan olayı sert dille kınayarak demokrasinin ve halkla temasın bu tür hain saldırılara teslim olmayacağını vurguladı.