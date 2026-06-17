CHP’nin en eski üyeleri arasında yer alan 65 yıllık politikacı eski Adana Milletvekili Coşkun Bayram (83) “Kılıçdaroğlu asla CHP ‘nin başında olmamalı. Bu bir beka meselesidir’’ dedi.



TBMM’de Adalet Komisyonu üyeliği ve YDK Başkanvekilliği görevinde de bulunan Coşkun Bayram, Kılıçdaroğlu’na bir mektup gönderdi. Bayram, “CHP ve sosyal demokrasiye verdiği zararları” sıraladığı mektubu SÖZCÜ’ye açıkladı:





İHTİRAS BELASI



“Bir koltuğun zevkini tatmış olanlar, o koltuktan kalkmak zorunda kalırlarsa, yeniden oturmak için başvurmadık yol bırakmazlar. Bu illete ihtiras belası denir, bir tür hastalıktır ve tedavisi yoktur. Bay Kemal artık siyasi bir mevtadır. Genel başkan seçildiğinde birçok söz vermiş, seçim kazanamayanın gideceğini söylemiş, bu sözlerin hiçbirini tutmamıştır. Referandumda milyonlarca mühürsüz oyun geçerli sayılmasına ses çıkarmamış, Anayasa değişikliğine oy verip milletvekillerinin tutuklanmasına yol açmıştır. Bay Kemal’i tahrik edip onun eteğine sarılarak makam, mevki beklentisi içinde olanlar da çıkmaz yoldadır.”







