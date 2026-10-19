Portekiz'de uzun süredir kullanılmadan bekleyen tarihi yolcu gemisi, yeniden hizmete alınması için hazırlanan projelere rağmen denizlere dönemedi. Son olarak geminin İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine gönderilmesi amacıyla satıldığı bildirildi.

808 BİN EUROYA SATILDI

1961 yılında Danimarka'da inşa edilen 155 metre uzunluğundaki Funchal, 9 Ekim 2026'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen açık artırmada yaklaşık 808 bin euroya satıldı. Geminin Türkiye'deki gemi söküm sektöründe faaliyet gösteren bir şirket tarafından satın alındığı bildirildi.

Yaklaşık 11 yıldır düzenli yolcu taşımacılığı yapmayan geminin İzmir'in Aliağa ilçesine getirilerek sökülmesi planlanıyor. Daha önce gemiyi satın alan şirketlerin yeniden hizmete sokma girişimleri ise sonuçsuz kaldı.

LÜKS OTELE DÖNÜŞTÜRÜLECEKTİ

Portekiz denizcilik tarihinin önemli gemilerinden biri olan Funchal, uzun yıllar Lizbon ile Madeira ve Azor Adaları arasında yolcu taşıdı. Gemi, 1972 yılında Brezilya'nın ilk imparatoru I. Pedro'nun naaşını Brezilya'ya taşımasıyla da tarihe geçti.

Son yıllarda Funchal'ın yüzen bir otele dönüştürülmesi ve yeniden turizme kazandırılması için çeşitli projeler hazırlandı. Ancak finansal sorunlar nedeniyle bu planlar hayata geçirilemedi. Geminin son sahibi Teamson şirketinin iflas sürecine girmesi üzerine satış kararı alındı.

Aliağa'ya getirilmesi beklenen tarihi yolcu gemisinin sökülmesiyle, 65 yıllık denizcilik geçmişinin sona ermesi öngörülüyor. Geminin Türkiye'ye ulaşacağı kesin tarih ise henüz açıklanmadı.