Sıla Türkoğlu'nun Kanal 7'de yayınlanan “Emanet” dizisinden ayrılmasının ardından yapım şirketi Karamel Yapım tarafından açılan davada karar verildi. İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, yapım şirketinin tazminat talebini reddetti. KARAMEL YAPIM 650 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ Karamel Yapım, dört yıl önce dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yapımdan ayrılması üzerine harekete geçti. Yapım şirketi, oyuncuya karşı 600 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. MAHKEME TÜRKOĞLU'NU HAKLI BULDU Sıla Türkoğlu'nun avukatı Hakan Ayranpınar tarafından temsil edildiği dava bu sabah karara bağlandı. Dosyada yer alan bilirkişi raporlarının yapım şirketinin lehine olmasına rağmen mahkeme, davanın reddine karar verdi. İstinaf yolu açık olan kararda mahkeme, Sıla Türkoğlu'nun sözleşmesini feshetmekte haklı olduğu yönünde hüküm kurdu.

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